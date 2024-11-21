22 Kasım Adana hava durumu | Adana'da hava nasıl olacak? Adana günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Adana'daki hava durumu, 22 Kasım tarihi için merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, gün içinde hava şartlarının nasıl olacağını ve yağmur ihtimalinin olup olmadığını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Adana'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Peki, 22 Kasım Adana'da hava nasıl? Adana'da yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde...

ADANA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Adana'da hava sıcaklığı gün içinde 18°C civarında seyredecek. Yağışlarla birlikte ani su baskınları, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi durumlar yaşanabilir. Bu nedenle, dışarı çıkmayı planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurması, sürücülerin ise trafikte dikkatli olması önerilir.

ADANA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Adana'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;