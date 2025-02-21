21 Şubat hangi burç? 21 Şubat doğumlular hangi burç olur? Balık burcunun özellikleri nelerdir?
21 Şubat tarihinde doğanların burcu nedir? Burçlar ve burç tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak, kişilik özellikleri ve yaşam tarzları hakkında fikir sahibi olmanızı sağlıyor. 21 Şubat tarihinde doğanlar hangi burca ait oluyor, özellikleri nelerdir? İşte 21 Şubat burç bilgileri ve daha fazlası...
21 Şubat'ta doğanlar hangi burç? Astrolojiye ilgi duyan pek çok kişi, 21 Şubat hangi burç? sorusunun cevabını merak ediyor. Balık burçları, sezgileri güçlü, duygusal ve yaratıcı yapılarıyla tanınıyor. 21 Şubat burcu olan kişiler, Neptün gezegeninin etkisi altındadır ve genellikle sanata, müziğe ve edebiyata yatkın olurlar. Peki, 21 Şubat hangi burç? Peki, 21 Şubat burcu aşk hayatında nasıldır? veya Balık burcu hangi burçlarla uyumludur?
21 ŞUBAT HANGİ BURÇ?
Balık burcu (19 Şubat - 20 Mart) su elementine ait, yönetici gezegeni Neptün olan bir burçtur. Hayal gücü yüksek, duygusal ve sezgisel yönleri güçlü olan Balık burçları genellikle hassas, fedakâr ve romantik yapılarıyla bilinirler.
BALIK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Elementi: Su
Gezegeni: Neptün
Öne Çıkan Özellikleri: Duygusal, hayal gücü yüksek, sezgisel
Olumlu Yönleri: Empatik, fedakar, sanatsal
Olumsuz Yönleri: Kararsız, fazla hassas, hayal dünyasında yaşama eğilimli
BALIK BURCU OLUMLU ÖZELLİKLERİ
- Başkalarının duygularını anlama konusunda oldukça yeteneklidirler. Sevdiklerine karşı koruyucu ve fedakârdırlar.
- Sanatsal ve yaratıcı yeteneklere sahiptirler. Resim, müzik, edebiyat gibi alanlarda başarılı olabilirler.
- Neptün'ün etkisiyle içgüdüleri oldukça kuvvetlidir. İnsanları ve olayları sezgisel olarak doğru analiz edebilirler.
- Aşk hayatında derin duygular yaşarlar. Partnerlerine karşı nazik, duyarlı ve romantiktirler.
- Başkalarının dertlerine ortak olurlar, onların mutluluğu için çaba harcarlar.
BALIK BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ
- Küçük olaylardan bile fazlasıyla etkilenebilirler, kolay kırılabilirler.
- Zor durumlarla başa çıkmak yerine hayal dünyasına sığınabilirler.
- Net kararlar almakta zorlanabilirler, bazen yönsüz ve belirsiz olabilirler.
- Kendilerine güven konusunda sıkıntı yaşayabilirler, başkalarına fazla bağımlı olabilirler.
- Ruh halleri aniden değişebilir, bir anda mutlu olup sonra hüzne kapılabilirler.
12 BURÇ VE TARİHLERİ
Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)
Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)
Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)
Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)
Yay (22 Kasım - 21 Aralık)
Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)
Kova (20 Ocak - 18 Şubat)
Balık (19 Şubat - 20 Mart)