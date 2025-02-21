21 Şubat hangi burç? 21 Şubat doğumlular hangi burç olur? Balık burcunun özellikleri nelerdir?

21 Şubat'ta doğanlar hangi burç? Astrolojiye ilgi duyan pek çok kişi, 21 Şubat hangi burç? sorusunun cevabını merak ediyor. Balık burçları, sezgileri güçlü, duygusal ve yaratıcı yapılarıyla tanınıyor. 21 Şubat burcu olan kişiler, Neptün gezegeninin etkisi altındadır ve genellikle sanata, müziğe ve edebiyata yatkın olurlar. Peki, 21 Şubat hangi burç? Peki, 21 Şubat burcu aşk hayatında nasıldır? veya Balık burcu hangi burçlarla uyumludur?

21 ŞUBAT HANGİ BURÇ?

Balık burcu (19 Şubat - 20 Mart) su elementine ait, yönetici gezegeni Neptün olan bir burçtur. Hayal gücü yüksek, duygusal ve sezgisel yönleri güçlü olan Balık burçları genellikle hassas, fedakâr ve romantik yapılarıyla bilinirler.

BALIK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Elementi: Su

Gezegeni: Neptün

Öne Çıkan Özellikleri: Duygusal, hayal gücü yüksek, sezgisel

Olumlu Yönleri: Empatik, fedakar, sanatsal

Olumsuz Yönleri: Kararsız, fazla hassas, hayal dünyasında yaşama eğilimli

BALIK BURCU OLUMLU ÖZELLİKLERİ

Başkalarının duygularını anlama konusunda oldukça yeteneklidirler. Sevdiklerine karşı koruyucu ve fedakârdırlar.

Sanatsal ve yaratıcı yeteneklere sahiptirler. Resim, müzik, edebiyat gibi alanlarda başarılı olabilirler.

Neptün'ün etkisiyle içgüdüleri oldukça kuvvetlidir. İnsanları ve olayları sezgisel olarak doğru analiz edebilirler.

Aşk hayatında derin duygular yaşarlar. Partnerlerine karşı nazik, duyarlı ve romantiktirler.

Başkalarının dertlerine ortak olurlar, onların mutluluğu için çaba harcarlar.

BALIK BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ

Küçük olaylardan bile fazlasıyla etkilenebilirler, kolay kırılabilirler.

Zor durumlarla başa çıkmak yerine hayal dünyasına sığınabilirler.

Net kararlar almakta zorlanabilirler, bazen yönsüz ve belirsiz olabilirler.

Kendilerine güven konusunda sıkıntı yaşayabilirler, başkalarına fazla bağımlı olabilirler.

Ruh halleri aniden değişebilir, bir anda mutlu olup sonra hüzne kapılabilirler.

12 BURÇ VE TARİHLERİ

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Balık (19 Şubat - 20 Mart)