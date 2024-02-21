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21 ŞUBAT GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Çarşamba günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?

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Türkiye genelinde kar yağışının başlaması nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından Yarın okullar tatil mi? Sorusu merak edilmekte. Hava durumu nedeniyle 21 Şubat Çarşamba Yarın okullar tatil edilip, edilmediği araştırılıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Çarşamba günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? Sorusu, kar yağışının etkisini göstermesi ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Hava durumu nedeniyle 21 Şubat Çarşamba günü okulların son durumu ve valilik açıklaması araştırılmaktadır. Peki, Yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Çarşamba günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir yarın okullar tatil mi? Detaylar...

21 ŞUBAT GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 21 Şubat Çarşamba tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 21 Şubat Çarşamba tarihinde okullar tatil değildir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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