21 Mart down sendromu farkındalık günü mesajları! Down sendromu günü ile ilgili sözler neler?

21 Mart down sendromu farkındalık günü mesajları! Down sendromu günü ile ilgili sözler neler? olduğu araştırılıyor. Sosyal medyada paylaşılan mesajlar ve sözlerle insanlar, bu önemli güne dikkat çekiyorlar. Siz de bugün, en güzel ve anlamlı Down Sendromu mesajlarını paylaşarak farkındalık oluşturabilirsiniz. 21 Mart down sendromu farkındalık günü mesajları! Down sendromu günü ile ilgili sözler neler? Detaylar haberimizdedir…

21 MART DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

"Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum."

"Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?"

Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.

Genetik farklılık toplumdan soyutlanmayı gerektirmez, şimdi her zamankinden daha fazla içiçe olma zamanı… Gününüz kutlu olsun sizi seviyoruz…

"Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom."

Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun.

Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir, yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır.

Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla...

DOWN SENDROMU GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER NELER?

"Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben Down Sendromum ile gurur duyuyorum."

"Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun."

"Benzerliklerimizin farkında mısın?"

"Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?"

"Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü Down Sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır."

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu, genetik bir durum olan trizomi 21 sonucunda ortaya çıkar. Normalde, insanlarda 46 kromozom çifti bulunurken, down sendromlu bireylerde 21. kromozomun fazladan bir kopyası bulunur (trizomi 21). Bu ekstra kromozom nedeniyle fiziksel ve zihinsel gelişimde farklılıklar ortaya çıkar. Down sendromunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, anne ve baba sağlığı ile ilişkilendirilmez. Genellikle rastgele bir genetik değişiklik sonucu meydana gelir. Anne yaşı ilerledikçe, down sendromu riski de artabilir; ancak down sendromlu bebeklerin çoğunluğu genç annelerden doğar.

Trizomi 21, Down sendromunun en yaygın türüdür. Diğer nadir durumlar ise translokasyon ve mozaikizm şeklinde görülebilir. Translokasyon, kromozomların yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkar ve aile geçmişi etkileyebilir. Mozaikizm ise bireyin bazı hücrelerinin normal kromozom sayısına sahipken, diğer hücrelerinin ise trizomi 21'e sahip olduğu bir durumdur.