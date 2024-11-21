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21 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

21 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
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Haberler
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Bugün televizyonlarda hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesi merak ediliyor. İşte 21 Kasım TV yayın akışı hakkında detaylar!

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 21 Kasım itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 21 Kasım 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Mutfağı

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

21 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

21 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi / Yerli Sinema

22: 40 Denizde Dehşet 2 / Yabancı Sinema

00: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

21 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

21 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08.55 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.55 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema "Karınca Adam Ve Yaban Arısı"

22.30 Yabancı Sinema "1917"

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