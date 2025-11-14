2026 YKS TARİHİ AÇIKLANDI: 2026'da YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT oturumları hangi tarihlerde yapılacak?

2026 YKS sınav tarihi ÖSYM tarafından netleşti! Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyordu ve açıklandı. Peki, 2026'da YKS ne zaman? Tyt, Ayt, YDT oturumları hangi tarihlerde yapılacak? Tarih detayları haberimizde...

2026 YKS TARİHİ AÇIKLANDI MI?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri, ÖSYM tarafından resmi olarak duyuruldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026 YKS'nin hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini paylaştı. Öğrenciler, üniversite hayallerine adım atacakları bu kritik sınav için artık kesin tarihleri öğrenmiş oldu.

ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre, 2026 YKS 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınav, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenecek ve üç oturumda gerçekleştirilecek: Tyt, AYT ve YDT. Bu tarih, YKS'ye hazırlanacak milyonlarca aday için planlama açısından büyük önem taşıyor.

2026'DA YKS NE ZAMAN?

2026 yılında YKS sınavı 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM'nin takvimine göre sınav, iki gün boyunca farklı oturumlarla gerçekleşecek. 20 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), 21 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarla buluşacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek."

2026 TYT NE ZAMAN?

2026 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak. Tyt, adayların temel bilgi ve becerilerini ölçen sınav olarak öne çıkıyor. Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler gibi temel dersleri kapsayan bu oturum, üniversiteye girişte ilk adımı oluşturuyor.

Tyt, YKS'nin diğer oturumlarıyla birlikte değerlendirilerek adayların genel başarı puanına katkı sağlıyor. Bu nedenle adayların TYT hazırlığını planlarken sınav tarihini göz önünde bulundurmaları kritik önem taşıyor.

2026 AYT NE ZAMAN?

2026 YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. AYT, adayların alan bilgilerini ölçen sınavdır ve farklı ders gruplarına göre soru dağılımı yapılır.

Sayısal Alan: Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji

Eşit Ağırlık Alanı: Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya

Sözel Alan: Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe

AYT sonuçları, üniversite tercihlerini belirleyen en önemli puan türlerinden biridir. Bu nedenle adayların sınav gününü dikkatle planlamaları gerekir.

2026 YDT NE ZAMAN?

YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 21 Haziran 2026 Pazar günü uygulanacak. YDT, özellikle yabancı dil puanıyla üniversite tercih edecek adaylar için belirleyici bir sınavdır.

Sınavda İngilizce, Almanca, Fransızca gibi dillerden sorular yer almakta ve adayların dil yeterlilikleri ölçülmektedir. YDT'ye girecek adayların sınav tarihini kesin olarak bilmeleri, hazırlık süreçlerini daha verimli yönetmelerini sağlayacaktır.