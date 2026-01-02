2026 Yılı Yemek Bedeli İstisnası 330 TL'ye Yükseldi: Pluxee'den İşverenlere Çalışan Başına Yılda 69.900 TL Tasarruf Fırsatı

Milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren 2026 yılı günlük yemek bedeli istisnası netleşti. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak günlük yemek bedeli, bir önceki yıla göre %25 artışla KDV dahil 330 TL'ye yükseldi. Bu güncelleme ile şirketler yemek yardımı yüklemelerinde 330 TL'nin tamamını vergiden muaf tutarak maliyet avantajı sağlayabiliyorlar.

Paylaşılan bilgiye göre, yemek bedeli ödemelerinin nakit veya maaşa ek ödenmesi yerine Pluxee

yemek kartı ile yapılması, 2026 yılında işverenler için çok daha stratejik hale geldi. Çalışanlarına yemek yardımını Pluxee yemek kartı ile yapan şirketler 330 TL gelir vergisi istisnasına ek olarak SGK prim istisnasından sınırsız bir şekilde faydalanabilecek. Artan işletme giderleri göz önüne alındığında, Pluxee 'nin sunduğu bu maliyet avantajı şirket bütçeleri için çok daha kritik bir önem taşıyor. Çalışan sayısı fark etmeksizin yemek bakiyelerini Pluxee ile yükleyen şirketler, her bir çalışanı için yılda 69.900 TL tasarruf edebilecek.Şirketler Pluxee yemek kartı ile maliyet tasarrufuna ek olarak operasyonel süreçlerini de kolaylaştırarak verimliliklerini artırabilecekler.

Pluxee 'nin gerçekleştirdiği son araştırmalar, çalışanların şirket tercihlerini etkileyen faktörleri de gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre; çalışanlar için bir şirketi cazip kılan en önemli etken %48 ile "iyi bir maaş" iken, bunu %36 ile "yan haklar" takip ediyor. Yan haklar içerisinde ise yemek kartları, çalışanların en çok değer verdiği faydaların başında geliyor. İşveren cephesinde ise 2025 yılında çalışanlarına maaş harici ek fayda sağlayan işletmelerin oranı %79,9 olarak kaydedilirken, bu faydaların %65,7'sini yemek oluşturuyor. 2026'da gelen vergisel avantajlarla birlikte çalışanlarına yemek yardımını Pluxee yemek kartıyla yapan şirketlerin daha da artması bekleniyor.

Pluxee çalışanların bir numaralı tercihi

Yemeğin yanısıra hediye, giyim, ulaşım da dahil olmak üzere zengin bir yan hak dünyası sunan Pluxee, sektördeki en geniş üye ağına sahip marka olarak; kullanıcılarına 170 bin noktada ister fiziksel ister online, diledikleri gibi harcama imkânı sunuyor.

Yemek kartlarının sadece öğle yemeği ihtiyacını karşılamanın ötesine geçerek çalışan bütçesine ek katkı sağladığı da verilere yansıdı. Pluxee kullanıcılarının markalara özel kampanyalardan yararlanma oranı geçen yıla göre %51 artış gösterdi. Yan haklarını Pluxee ile alan çalışanların ek satın alma gücü kazandığını gösteren bu tablo, sunduğu fırsatlar dünyasıyla Pluxee'yi çalışanların 1 numaralı tercihi haline getiriyor.

Pluxee hakkında:

Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir yemek kartı sektörüne yön veren Sodexo Avantaj, 2024 yılında geçirdiği marka dönüşümü ile faaliyetlerine Pluxee olarak devam ediyor. Çalışan deneyiminin ve yan haklar dünyasının global lideri Pluxee, 28 ülkede faaliyet gösteriyor, sunduğu geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile 500.000'den fazla kurumsal müşterisine çalışan deneyimini iyileştirerek çalışan bağlılığını güçlendirmesinde destek oluyor. Dünya çapında 37 milyondan fazla tüketiciye yemek ve gıdadan kültüre, hediye ve sağlıktan mobiliteye kadar pek çok alanda sunduğu kişiselleştirilmiş çözümler ile tüketicilerinin satın alma gücünü artırırken refahına katkıda bulunuyor. Gücünü Sodexo ile olan tarihî bağından alan Pluxee, fayda yaratmaya yönelik iş stratejisi ve 5.400 çalışanı ile müşterilerine, tüketicilerine ve 1,7 milyon üye işyerine her gün daha sorumlu ve sürdürülebilir seçimler yapma imkânı sunuyor. Türkiye'de ise sektördeki en geniş üye ağına sahip marka olarak; kullanıcılarına 170bin noktadan diledikleri gibi alışveriş yapma imkânı sunan Pluxee; Pazarama, Getir, Yemeksepeti, Trendyol, Hepsiburada gibi hızlı ve kolay alışveriş imkânı sunan platformlar da dahil olmak üzere tüketicilerine 63bin noktada hem yemek hem de hediye bakiyelerini diledikleri gibi online harcama fırsatı tanıyor. Detaylı ilgi için: pluxee.com.tr.