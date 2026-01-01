Haberler

2026 yılı resmi tatil günleri netleşti

2026 yılı resmi tatil günleri netleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 yılında Türkiye genelinde uygulanacak resmi tatil günleri netleşti. Yeni yılda arife günleri dahil olmak üzere toplam 15,5 gün resmi tatil yapılacak. Tatillerin çoğunluğunun hafta içine denk gelmesi, çalışanlar ve öğrenciler için uzun hafta sonu planlarını da mümkün kılıyor.

2026 yılında Türkiye genelinde uygulanacak resmi tatil günleri belli oldu. Resmi takvime göre, yeni yılda arife günleri dahil olmak üzere toplam 15,5 gün resmi tatil yapılacak.

2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2026 Perşembe ile başlayan resmi tatil takvimi şöyle:

19 Mart 2026 Perşembe : Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026 : Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma : Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı : Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı : Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026 : Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba : Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar : Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba : Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe : Cumhuriyet Bayramı

TOPLAM 15,5 GÜN TATİL

28 Ekim'in yarım gün resmi tatil sayılmasıyla birlikte, 2026 yılında toplam 15,5 gün resmi tatil yapılacak. Tatillerin önemli bir bölümünün hafta içine denk gelmesi, çalışanlar ve öğrenciler için uzun hafta sonu planlarını da mümkün kılıyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda
Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu'da termometreler eksi 21,3'ü gösterdi

Ne Erzurum ne de Kars! İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı

Cezaevinden yazdığı mektupta çarpıcı ifadeler var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı