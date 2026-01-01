2026 yılı resmi tatil günleri netleşti

2026 yılında Türkiye genelinde uygulanacak resmi tatil günleri belli oldu. Resmi takvime göre, yeni yılda arife günleri dahil olmak üzere toplam 15,5 gün resmi tatil yapılacak.

2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2026 Perşembe ile başlayan resmi tatil takvimi şöyle:

19 Mart 2026 Perşembe : Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026 : Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma : Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı : Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı : Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026 : Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba : Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar : Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba : Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe : Cumhuriyet Bayramı

TOPLAM 15,5 GÜN TATİL

28 Ekim'in yarım gün resmi tatil sayılmasıyla birlikte, 2026 yılında toplam 15,5 gün resmi tatil yapılacak. Tatillerin önemli bir bölümünün hafta içine denk gelmesi, çalışanlar ve öğrenciler için uzun hafta sonu planlarını da mümkün kılıyor.