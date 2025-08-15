2026 LGS NE ZAMAN? LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı hangi tarihte yapılacak?
"2026 LGS ne zaman?" sorusu, ortaokul 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Her yıl Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2026 yılında da milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek.
"Lgs sınavı hangi tarihte yapılacak?" sorusu, sınava hazırlanan öğrenciler için oldukça önemli. Resmi takvime göre 2026 LGS sınavının tarihi belli oldu. Öğrenciler, bu kritik sınav için hazırlıklarını artık net bir takvime göre planlayabilecek. Peki, 2026 LGS hangi gün yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaç oturumdan oluşacak? İşte 2026 yılı LGS sınavıyla ilgili tüm detaylar…
2026 LGS NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre, 2026 LGS sınavı 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu tarih, hem öğrenciler hem de eğitim kurumları için hazırlık sürecinin odak noktası haline geldi.
LGS KONU DAĞILIMI
Türkçe
Fiilimsiler
Cümlenin Öğeleri
Fiil Çatısı
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Deyimler ve Atasözleri
Cümle Çeşitleri
Yazım Kuralları
Paragraf
Sözel Muhakeme / Görsel Okuma
Noktalama İşaretleri
Anlatım Bozuklukları
Söz Sanatları
Metin Türleri
Matematik
Cebirsel İfadeler
Doğrusal Denklemler ve Eğim
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler
Üçgenler
Eşlik ve Benzerlik
Fen Bilimleri
Mevsimler ve İklim
DNA ve Genetik Kod
Basınç
Madde ve Endüstri
Basit Makineler
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
Demokratikleşme Çabaları
Atatürkçülük
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İslam ve İbadet
İslam'da Temizlik
İslam'da Güzel Ahlak
Hz. Muhammed'in Hayatı
İslam ve Bilim
İslam'da Birlik ve Beraberlik
İngilizce
Friendship
Teen Life
In The Kitchen
On The Phone
The Internet
Adventures
Tourism
Chores
Science
Natural Forces