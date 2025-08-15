2026 LGS NE ZAMAN? LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı hangi tarihte yapılacak?

"Lgs sınavı hangi tarihte yapılacak?" sorusu, sınava hazırlanan öğrenciler için oldukça önemli. Resmi takvime göre 2026 LGS sınavının tarihi belli oldu. Öğrenciler, bu kritik sınav için hazırlıklarını artık net bir takvime göre planlayabilecek. Peki, 2026 LGS hangi gün yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaç oturumdan oluşacak? İşte 2026 yılı LGS sınavıyla ilgili tüm detaylar…

2026 LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre, 2026 LGS sınavı 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu tarih, hem öğrenciler hem de eğitim kurumları için hazırlık sürecinin odak noktası haline geldi.

LGS KONU DAĞILIMI

Türkçe

Fiilimsiler

Cümlenin Öğeleri

Fiil Çatısı

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Deyimler ve Atasözleri

Cümle Çeşitleri

Yazım Kuralları

Paragraf

Sözel Muhakeme / Görsel Okuma

Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozuklukları

Söz Sanatları

Metin Türleri

Matematik

Cebirsel İfadeler

Doğrusal Denklemler ve Eğim

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik

Fen Bilimleri

Mevsimler ve İklim

DNA ve Genetik Kod

Basınç

Madde ve Endüstri

Basit Makineler

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Bir Kahraman Doğuyor

Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

Demokratikleşme Çabaları

Atatürkçülük

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İslam ve İbadet

İslam'da Temizlik

İslam'da Güzel Ahlak

Hz. Muhammed'in Hayatı

İslam ve Bilim

İslam'da Birlik ve Beraberlik

İngilizce

Friendship

Teen Life

In The Kitchen

On The Phone

The Internet

Adventures

Tourism

Chores

Science

Natural Forces