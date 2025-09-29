2025 YKS EK TERCİH SONUÇLARI! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

2025 YKS ek tercih sonuçları, üniversite hayali kuran binlerce aday tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Her yıl YKS tercih sonuçları ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için ek tercih dönemi açılıyor. İlk tercihlerde herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercihlerle üniversiteye giriş için son şanslarını değerlendiriyor. 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılında YKS ek tercih sonuçları, ek tercihlerin sona ermesinden yaklaşık iki hafta sonra duyurulmuştu. Bu yıl ise ek tercih sürecinin 30 Eylül'de tamamlanacak olması sebebiyle, sonuçların Ekim ayının ikinci haftası civarında açıklanması öngörülüyor.

EK TERCİHLER 30 EYLÜL'DE SONA ERECEK!

2025 YKS ek tercih işlemleri, 25 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te başlamıştı. Üniversite adayları, Ösym'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) platformu üzerinden ek tercihlerini yapmaya devam ediyor. Bu süreçte öğrenciler, kalan kontenjanlar doğrultusunda istedikleri bölümleri seçerek tercihlerini tamamlayabiliyor. Ek tercih dönemi, 30 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Adayların tercihlerini bu son tarihe kadar eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamaları büyük önem taşıyor.

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2025 YKS ek tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından, yerleşmeye hak kazanan adaylar için ek kayıt dönemi başlayacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen takvime göre, üniversitelerde ek kayıt işlemleri genellikle ek tercih sonuçlarının duyurulmasından yaklaşık bir hafta sonra başlatılıyor.

Bu doğrultuda, 2025 yılı ek tercih kayıtlarının ekim ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor. Öğrencilerin kayıt işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları önem taşıyor.

YKS EK TERCİH KAYITLARI NEREDEN YAPILIR?

YKS ek tercih kayıtları, adayların yerleştirildikleri üniversitelerin öğrenci işleri birimleri tarafından yapılmaktadır. Kayıt işlemleri genellikle üniversitenin belirlediği tarihler arasında yüz yüze veya online olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca bazı üniversiteler, kayıt sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla online kayıt imkanı da sunmaktadır. Kayıt yaptıracak adayların, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitenin resmi web sitesi ve ÖSYM duyurularını takip etmeleri önemlidir. Kayıt sırasında genellikle kimlik belgesi, diploma, sınav sonuç belgesi ve diğer istenen evrakların hazırlanması gerekmektedir.