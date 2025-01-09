2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvimle, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tarihleri şimdiden merak konusu oldu. Okulların ne zaman açılacağı, ara tatillerin hangi tarihlere denk geldiği ve yaz tatilinin başlangıcı gibi detaylar, hem öğrenciler hem de veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi nasıl olacak? İşte detaylar!

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okulların Açılış Tarihi:

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatilinden dönen öğrenciler ve öğretmenler, bu tarihte ders başı yapacaklar.

Birinci Ara Tatil:

İlk ara tatil, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Ara tatilden sonra öğrenciler, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü derslere devam edecek.

Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili):

Birinci dönemin sona ermesiyle, yarıyıl tatili 23 Ocak 2026 Cuma günü başlayacak.

Sömestr tatili sonrası okullar, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü açılacak ve ikinci dönem başlayacak.

İkinci Ara Tatil:

İkinci dönem içerisindeki ara tatil ise, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 24 Nisan 2026 Cuma günü sona erecek. Dersler, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Okulların Kapanış Tarihi:

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 19 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihten itibaren yaz tatiline girecek.