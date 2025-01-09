Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

Yerlikaya rakam verdi! İşte son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli
Öldürülen Şirin'in annesinin sözleri yürekleri dağladı

Konuşurken hıçkırıklara boğuldu! Bir sözü dikkat çekti
Destici, Bakan Şimşek'i kira zam oranı üzerinden eleştirdi: Tamam da sen belirlemişsin

İttifak ortağı ekonominin patronuna böyle sitem etti

2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman?

2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 ve 2026 yıllarına ait eğitim-öğretim yılı takvimi duyuruldu. Öğrenciler ve veliler, ders başlangıç ve bitiş tarihlerini, tatil sürelerini ve diğer önemli tarihleri içeren takvime göre planlarını yapabilecekler. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? 2025-2026 sömestr tatili tarihleri nedir? 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvimle, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tarihleri şimdiden merak konusu oldu. Okulların ne zaman açılacağı, ara tatillerin hangi tarihlere denk geldiği ve yaz tatilinin başlangıcı gibi detaylar, hem öğrenciler hem de veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi nasıl olacak? İşte detaylar!

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okulların Açılış Tarihi:

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatilinden dönen öğrenciler ve öğretmenler, bu tarihte ders başı yapacaklar.

Birinci Ara Tatil:

İlk ara tatil, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Ara tatilden sonra öğrenciler, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü derslere devam edecek.

2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman?

Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili):

Birinci dönemin sona ermesiyle, yarıyıl tatili 23 Ocak 2026 Cuma günü başlayacak.

Sömestr tatili sonrası okullar, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü açılacak ve ikinci dönem başlayacak.

İkinci Ara Tatil:

İkinci dönem içerisindeki ara tatil ise, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 24 Nisan 2026 Cuma günü sona erecek. Dersler, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Okulların Kapanış Tarihi:

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 19 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihten itibaren yaz tatiline girecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
img

Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi
img

Canlı yayında evinin küle döndüğü anları izledi: Kaybım büyük
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram entübe edildi

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan üzen haber
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 9 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? Bugün (9 Ocak) dolar kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden kapalı? 11-13 Ocak İstanbul metro açık mı? İstanbul metro 11-13 Ocak kapalı mı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı hafta sonu açık mı? 13 Ocak hangi sendikalar iş bırakacak? Pazartesi günü hangi sendikaya bağlı öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak? 13 Ocak memurlar iş mi bırakacak? 13 Ocak okullar tatil mi? Zeliha Turan Bayburt kimdir? Zeliha Turan Bayburt kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram sağlık durumu ne? Edip Akbayram'ın hastalığı nedir? ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki (Ziraat Türkiye Kupası)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.