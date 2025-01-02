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2025 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün? Ramazan Bayramı hangi tarihte?

2025 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün? Ramazan Bayramı hangi tarihte?
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2025 Ramazan ayı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Dini Günler Takvimi'ni yayımladı ve İslam alemi için büyük anlam taşıyan özel günler yaklaştı. İlk oruç ne zaman ve ilk sahur hangi gece olduğu merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı hangi tarihte?

Üç ayların başlamasıyla birlikte vatandaşlar, Ramazan ayı ile ilgili detayları merak etmeye başladı. "2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur hangi gece yapılacak?" soruları gündemde. Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günler? Detaylar haberimizdedir…

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı, bu yıl 11 ayın sultanı olarak 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.

2025 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün? Ramazan Bayramı hangi tarihte?

2025 İLK SAHUR HANGİ GECE?

İlk sahur ise 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak.

2025 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün? Ramazan Bayramı hangi tarihte?

2025 İLK ORUÇ NE ZAMAN?

1 Mart 2025 Cumartesi günü başlıyor ve 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek.

2025 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün? Ramazan Bayramı hangi tarihte?

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE 2025?

Arefe - 29 Mart 2025 Cumartesi

1. Gün - 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün - 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün - 1 Nisan 2025 Salı

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