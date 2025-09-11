2025 Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuruları ne zaman? Başvurular nereden yapılacak?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, toplam 230 personel alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan duyuruya göre, Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 163 sözleşmeli personel ve 67 sürekli işçi alımı yapılacak. Böylece kurumun çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 230 yeni personel kadrosu açılmış oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, personel ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni bir istihdam duyurusu yayımladı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam 230 yeni personel istihdam edilecek. Alım kapsamında, farklı unvanlarda görevlendirilmek üzere 163 sözleşmeli personel ve 67 sürekli işçi pozisyonu açılmış durumda.

Başvurular, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü başlayacak olup, 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanı kapsamında, adayların başvurularını 10 – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu süreçte başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek olup, adayların herhangi bir fiziki evrak teslimi yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yönetilen Kariyer Kapısı platformu üzerinden alınacaktır. Adaylar, başvuru işlemlerini https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak gerçekleştirebileceklerdir.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranacaktır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, zimmete, irtikâba, rüşvete, hırsızlığa, dolandırıcılığa, sahteciliğe, güveni kötüye kullanmaya, hileli iflasa, ihaleye fesat karıştırmaya, edimin ifasına fesat karıştırmaya, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya veya kaçakçılığa ilişkin suçlardan mahkûm olmamak.

Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini yapmasına engel olabilecek bedensel ya da ruhsal herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan;

emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. (Ancak dul ve yetim aylığı alanlar bu şarttan muaftır.)

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından, disiplin cezası nedeniyle görevden veya meslekten çıkarılmamış olmak.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARINDA ÖZEL ŞARTLAR!

Başvuru yapılacak her pozisyon için aranan özel nitelikler, öğrenim durumu, deneyim, belge ve sertifika şartları gibi detaylar ise, yayınlanan başvuru kılavuzunda ayrı ayrı belirtilmiştir. Adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri önemle tavsiye edilir.