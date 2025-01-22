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2025 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

2025 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?
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2025 yılında gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavının tarihi merak ediliyor. KPSS sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların katıldığı bir sınavdır.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavı, memur olmak isteyen ön lisans mezunları için büyük bir önem taşıyor. Sınavın ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri, adaylar arasında sıkça merak ediliyor. KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 KPSS ön lisans sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde...

2025 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2025 yılında KPSS Ön Lisans sınavı yapılmayacaktır. Ön lisans mezunları için KPSS sınavları iki yılda bir düzenlenir ve en son 2024 yılında gerçekleştirildi. Bir sonraki KPSS Ön Lisans sınavı 2026 yılında yapılacak.

2025 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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