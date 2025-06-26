2025 KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? Lisans adayları için tüm detaylar!

2025 KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? Lisans adayları için tüm detaylar!
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Kamuya atanmak isteyen lisans mezunu adaylar için kritik süreç başladı. "2025 KPSS başvurusu nasıl yapılır?" sorusu, sınava katılmak isteyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 KPSS başvurusu nasıl yapılır? Lisans adayları için tüm detaylar!

Ösym tarafından yayımlanan başvuru takvimi ile birlikte lisans düzeyinde KPSS başvuruları resmen başladı. 2025 KPSS başvuru süreci, lisans adayları için belirlenen tarihler ve dijital platformlar üzerinden yürütülüyor. "KPSS başvuru ekranı nerede, nasıl doldurulur?" ve "Başvuru ücreti nasıl ödenir?" gibi detaylar da adayların merak ettiği konular arasında. Bu yazımızda 2025 KPSS başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını adım adım bulabilirsiniz.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ( ais.osym.gov.tr ) T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapmalıdır. Sisteme giriş yaptıktan sonra "2025 KPSS Lisans Başvurusu" sekmesinden başvuru formu doldurulur. Kişisel bilgiler, eğitim durumu ve tercih edilecek oturumlar dikkatle seçilmelidir.

2025 KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? Lisans adayları için tüm detaylar!

KPSS LİSANS 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM, 2025 KPSS lisans başvurularının 26 Haziran 2025 tarihinde başladığını duyurdu.

2025 KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? Lisans adayları için tüm detaylar!

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

KPSS lisans düzeyindeki başvurular, 10 Temmuz 2025 tarihine kadar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

2025 KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? Lisans adayları için tüm detaylar!

KPSS LİSANS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi: 26 Haziran 2025

Başvuru Bitiş Tarihi: 10 Temmuz 2025

Geç Başvuru Tarihleri: 23 – 24 Temmuz 2025

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