2025'in son MGK'sı başladı

Güncelleme:
2025 yılının son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının bir numaralı gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantıda, İmralı'ya giden komisyonun Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmenin detayları ele alınacak.

  • Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
  • Toplantıda PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadele ele alınacak.
  • İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin detayları MGK'da ele alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı. 2025 yılının son MGK'sında kritik konu başlıkları ele alınacak.

MGK'NIN BİR NUMARALI GÜNDEM MADDESİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

MGK'de 2025 yılı boyunca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri ile yürütülen mücadele masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ele alınacak. PKK terör örgütünün silah bırakması konusunda gelinen aşama ve Suriye'nin kuzeyindeki durum ile ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın MGK'ye sunum yapması bekleniyor.

İMRALI'DAKİ GÖRÜŞME ELE ALINACAK

Ayrıca TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda oluşturulan İmralı heyetinin, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin detayları da MGK'da ele alınacak.

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAta_Mete:

Sizin gayeniz terörsüz türkiye değil

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaci Taştan:

Algıya devam yazzık bu ülkeye.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
