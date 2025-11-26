2025'in son MGK'sı başladı
2025 yılının son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının bir numaralı gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantıda, İmralı'ya giden komisyonun Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmenin detayları ele alınacak.
- Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
- Toplantıda PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadele ele alınacak.
- İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin detayları MGK'da ele alınacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı. 2025 yılının son MGK'sında kritik konu başlıkları ele alınacak.
MGK'NIN BİR NUMARALI GÜNDEM MADDESİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
MGK'de 2025 yılı boyunca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri ile yürütülen mücadele masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ele alınacak. PKK terör örgütünün silah bırakması konusunda gelinen aşama ve Suriye'nin kuzeyindeki durum ile ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın MGK'ye sunum yapması bekleniyor.
İMRALI'DAKİ GÖRÜŞME ELE ALINACAK
Ayrıca TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda oluşturulan İmralı heyetinin, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin detayları da MGK'da ele alınacak.