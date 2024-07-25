2024 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) üniversite taban puanları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın resmi platformu olan YÖK Atlas üzerinden duyuruldu. Bu duyuru, üniversite adayları için büyük bir önem taşıyor. Öğrenciler, tercih yaparken kullanacakları 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının taban puanlarını bu platform üzerinden kolayca takip edebilecekler. 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları

YKS TERCİH KILAVUZU 2024 YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. Gün içerisinde tercih kılavuzunun adayların erişimine sunulması bekleniyor.

YKS 2024 TABAN PUANLARI-BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR

YKS Üniversite 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları henüz açıklanmadı. Adaylar tercih sürecinde 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yapacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte bu yıla ait taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar açıklanacak.

TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK

Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımladı.

YÖK ATLAS SORGULAMA EKRANI