2024 Üniversite e-kayıt ne zaman bitiyor? E-kayıt ne zaman, nereden yapılıyor? Üniversite kayıt tarihleri 2024!

2024 Üniversite e-kayıt ne zaman bitiyor? E-kayıt ne zaman, nereden yapılıyor? 2024-2025 üniversite e-kayıt ne zaman bitecek? Üniversite kayıtları ile ilgili adayların araştırdığı konulardan biri kayıt döneminin ne zaman biteceği. 13 Ağustos'ta açıklanan YKS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adaylar için üniversitelerde kayıt işlemleri 19 Ağustos'ta başladı. İşte üniversite e-kayıt tarihi ile ilgili detaylar haberimizde…

2024 ÜNİVERSİTE E-KAYIT NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapabilecekler. Elektronik kayıtlar (E-kayıt) ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapıldı. ÖSYM takvimine göre adaylar, 19 Ağustos tarihi itibari ile yerleştikleri üniversitelere kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diploma veya yeni tarihli mezuniyet belgesi YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu tespit edilen öğrencinin, aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde, diploma aslı olmadan da kayıt yapılacak ve bu bilgi daha önceki kurumdan teyit edilecektir. Ek puanla yerleşen adayların alanı diplomasında belirtilmemişse, mezun olduğu okul ve alanı gösterir resmî belge Üniversitenin talep etmesi halinde 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf Katkı payı veya öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge Üniversite tarafından belirlenen diğer belgelerin aslı veya onaylı suretleri

(Askerlik durumu, üniversiteler tarafından kamu.turkiye.gov.tr adresinden görülebilecektir.)