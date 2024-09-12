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2024 Türkiye güzeli kim? Miss Turkey birincisi belli oldu mu?

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2024 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye'nin en güzeli belirlendi. Yarışmanın birincisi ve 2024 Türkiye güzeli kim olduğu merakla bekleniyordu. Yarışma sonuçları ve detaylar haberimizde.

Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey finali dün akşam gerçekleştirildi. Haftalardır kampta bulunan 20 finalist, Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi ünlü isimlerin yer aldığı jüri karşısına çıktı. Peki, 2024 Türkiye güzeli kim? Miss Turkey birincisi belli oldu mu? İşte detaylar...

2024 TÜRKİYE GÜZELİ KİM?

Gecenin birincisi, 1.80 boyundaki Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen oldu. Rakiplerini geride bırakarak Türkiye Güzeli seçilen Bilgen, ülkemizi Miss World yarışmasında temsil edecek.

2024 Türkiye güzeli kim? Miss Turkey birincisi belli oldu mu?İdil Bilgen

MISS TURKEY İKİNCİSİ KİM OLDU?

Yarışmanın 2. ise Cemre Üker oldu. 23 yaşındaki Ülker, 1.79 boyunda ve Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi. Cemre Üker, Ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecek.

2024 Türkiye güzeli kim? Miss Turkey birincisi belli oldu mu?Cemre Ülker

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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