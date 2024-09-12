2024 Türkiye güzeli kim? Miss Turkey birincisi belli oldu mu?
2024 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye'nin en güzeli belirlendi. Yarışmanın birincisi ve 2024 Türkiye güzeli kim olduğu merakla bekleniyordu. Yarışma sonuçları ve detaylar haberimizde.
Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey finali dün akşam gerçekleştirildi. Haftalardır kampta bulunan 20 finalist, Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi ünlü isimlerin yer aldığı jüri karşısına çıktı. Peki, 2024 Türkiye güzeli kim? Miss Turkey birincisi belli oldu mu? İşte detaylar...