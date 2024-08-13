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2024'te Üniversiteye kaç öğrenci yerleşti? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistikleri ne?

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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, üniversitelere yerleşen öğrenci sayısı açıklandı. Bu yılki sınavda yerleşen öğrenci sayısı ve diğer detaylı istatistikler, Yükseköğretim Kurumları tarafından paylaşıldı.

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistikleri açıklandı. 2024 yılında üniversiteye kaç kişi yerleşti merak ediliyor. Adaylar, bu yıl üniversitelerin doluluk oranını araştırıyor. Peki, 2024'te Üniversiteye kaç öğrenci yerleşti? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistikleri ne?

ÜNİVERSİTEYE KAÇ ÖĞRENCİ YERLEŞTİ?

Yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adayın 1 milyon 670 bin 205'i tercih yapma hakkını elde etti.

Bu hakkı kazanan adaylardan 802 bin 170'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 185 bin 218'i ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Böylece lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı toplam 987 bin 388 oldu.

2024'te Üniversiteye kaç öğrenci yerleşti? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistikleri ne?

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DOLDU MU?

Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826, ön lisans programlarında ise sadece vakıf üniversitelerindeki 2 bin 912 kontenjan boş kaldı. Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı dolmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında 272 olmak üzere 5 bin 206 kontenjan boş kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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