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2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması son durum!

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Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında istihdam edilecek 20 bin öğretmen ataması sözlü sınavları 1 Temmuz'da başlamıştı. Şimdi ise gözler sonuçlarda. Peki 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları belli oldu mu? Mülakat sürecinin bitmesi ile herkes sonuçların açıklanmasına odaklandı. Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanır 2024? İşte Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde…

2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB'den henüz 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlamaları ile tarihin netleşeceği belirtildi.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kendi kişisel E-Devlet şifreniz ile sisteminize giriş yaparak sonuçlarınızı görebilirsiniz.

2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması son durum!

Betül Cirit
Betül Cirit
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