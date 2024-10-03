2024 P94 bekçilik taban puanı kaç? Ortaöğretim lise KPSS ile bekçi olunur mu?

Mahalle ve çarşı bekçisi olmak isteyen adaylar KPSS Ortaöğretim puanına göre bekçi olunur mu araştırması yapıyor. 2024 yılında bekçi alımları başvuru tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi'nin yapacağı açıklamayla duyurulacak. Peki, 2024 P94 bekçilik taban puanı kaç? Ortaöğretim lise KPSS ile bekçi olunur mu?

ORTAÖĞRETİM LİSE KPSS İLE BEKÇİ OLUNUR MU?

Bekçi olmanın ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Bunun dışında bekçi olmak isteyen kişilerin karşılaması gereken şartlar şöyle sıralanır;

– En az lise mezunu olmak,

– En az 167 santimetre uzunluğunda olmak,

– Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

– Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

– En az 18 en fazla 31 yaşında olmak,

– Yüz kızartıcı ya da terör örgütleri ile ilgili suçlara karışmamış olmak,

– Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak,

– Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak.

Not: Bekçi alımlarında her ilanda şartlar değişebildiği için yeni alımda yayınlanacak olan ilanı takip ederek güncel şartları öğrenebilirsiniz.

2024 P94 BEKÇİLİK TABAN PUANI KAÇ?

Başvuru şartarı kurumlar tarafından belirleniyor. Ancak KPSS puanı ne kadar yüksek olursa şansınız da o kadar artabilir. Bekçi olmak isteyenlerin KPSS puanından en az 70 puan almış olması gerekir.

Güncel şartları yeni ilan yayınlandığında öğrenebilirsiniz.