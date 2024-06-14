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2024 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları hangi tarihte başlıyor?

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KPSS ortaöğretim 2024'e girmek isteyen adaylar tarihleri yakından takip ediyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı'na girmek için başvuru yapmak zorundalar. Peki, 2024 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları hangi tarihte başlıyor?

Kpss ortaöğretim (lise) başvuruları araştırılıyor ve merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS kamuya geçmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu oldu. Yurttaşlar şimdiden araştırmaya başladı. Başvuruları biten KPSS için şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2024 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları hangi tarihte başlıyor?

2024 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Bu tarihlerde başvurunuzu yaparak sınav sürecine dahil olabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM MESLEKLERİ NELERDİR?

Ortaöğretim KPSS sınavına girecek olan adaylar 2 yıllık üniversite bölümlerine karşılık gelen alanlarda tercih yapabiliyorlar. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki tercih kılavuzları bu konuda yardımcı olacaktır.

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2024 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları hangi tarihte başlıyor?

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Geçtiğimiz yıllarda Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS'de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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