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2024 NARLIDERE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Narlıdere'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

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31 Mart 2024 Kilis Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Narlıdere'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor.

NARLIDERE YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 NARLIDERE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Narlıdere'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE NARLIDERE'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

NARLIDERE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Osman Demir
Osman Demir
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