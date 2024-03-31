2024 MUSTAFAKEMALPAŞA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Mustafakemalpaşa'da hangi parti, kim önde? Şükrü Erdem mi, Ahmet Beygirci mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Bursa Mustafakemalpaşa Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Bursa Mustafakemalpaşa'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken CHP'nin adayının mı yoksa MHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan CHP'den Şükrü Erdem, MHP'den Ahmet Beygirci yarıştı. Peki, Bursa Mustafakemalpaşa'da hangi parti, kim önde? Bursa Mustafakemalpaşa'da CHP mi MHP mi kazanıyor?

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bursa Mustafakemalpaşa'da Belediye Başkanlığı için CHP'den Şükrü Erdem, MHP'den Ahmet Beygirci ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını H aberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı yarışında CHP'den Şükrü Erdem, MHP'den Ahmet Beygirci kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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