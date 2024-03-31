2024 MUDANYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Mudanya'da hangi parti, kim önde? Deniz Dalgıç mı, Gökhan Dinçer kazanıyor?

31 Mart 2024 Bursa Mudanya Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Bursa Mudanya'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken Ak Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan Ak Parti'den Gökhan Dinçer, CHP'den Deniz Dalgıç yarıştı. Peki, Bursa Mudanya'da hangi parti, kim önde? Bursa Mudanya'da AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

BURSA MUDANYA YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bursa Mudanya'da Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Gökhan Dinçer, CHP'den Deniz Dalgıç ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BURSA MUDANYA HANGİ ADAY ÖNDE?

Bursa Mudanya Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'den Gökhan Dinçer, CHP'den Deniz Dalgıç kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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