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2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı ayın kaçında? KURBAN BAYRAMI hangi ay? DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

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2024 yılında Kurban Bayramı'nın tarihi, yaklaşan tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar için büyük bir merak konusu haline gelmiştir. Hem dinî sorumluluklarını yerine getirmek hem de tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler, 2024 Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağını araştırmaktadır. 2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı ayın kaçında? KURBAN BAYRAMI hangi ay? DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!İşte bu önemli detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılında, Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihi olarak 16 Haziran Pazar günü belirlenmiştir. Bayram öncesi, 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arifesi olarak kabul edilmiştir. Toplamda dört gün sürecek olan bayram, 16, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde kutlanacaktır.

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı ayın kaçında? KURBAN BAYRAMI hangi ay? DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

2024 DİN TAKVİMİ

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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