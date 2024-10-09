KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Kpss Ortaöğretim tercih süreciyle ilgili adayların merak ettiği konular arasında, 2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı yer alıyor. Şu anda resmi bir açıklama yapılmamış olması, adaylar arasında belirsizlik yaratıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim tercih ne zaman? 2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Henüz KPSS ortaöğretim tercihlerine ilişkin ÖSYM'den yeni bir bilgilendirme yapılmadı.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzuna bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU

KPSS P94 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayıştay Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü