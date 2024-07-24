2024 KPSS Ön Lisans ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan KPSS Lisans ve alan bilgisi sınavlarının ardından, ön lisans mezunu kamu personeli adayları şimdi gözlerini KPSS Ön lisans sınav tarihine çevirmiş durumda. Ön lisans KPSS 2024 sınavının ne zaman yapılacağı ve kimlerin bu sınava girebileceği konusundaki sorular merak ediliyor. İşte, detaylar…

2024 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS Ön lisans sınavı, 1 Eylül tarihinde düzenlenecek. Bu tarih, ön lisans mezunu adayların sınav hazırlıklarını planlamaları için önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. KPSS Ön lisans sınavı 60 Genel yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere 120 sorudan oluşmaktadır. Adaylara sınavda 130 dakika verilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Ön lisansın ikinci sınıfında olanlar ve ön lisans mezunları, çift yıllarda yapılan KPSS'ye katılmaya hak kazanırlar. Ancak ön lisans mezunu olan adaylar, ortaöğretim düzeyindeki KPSS'ye giremezler. Lisans mezunu kabul edilen bir aday da ön lisans veya ortaöğretim düzeyindeki sınavlara giremez.