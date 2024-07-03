Kpss Lisans sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Lisans, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımında kullanılan bir sınavdır. Bu sınav, lisans düzeyinde (4 yıllık üniversite mezunları) eğitim almış adayların katıldığı bir sınavdır ve farklı oturumlarda gerçekleştiriliyor. Peki, 2024 KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar ise 23 Ağustos günü duyurulacak.

KPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

4 yıllık lisans programlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adaylar katılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar, KPSS'ye girerek yeterli puanı almak zorundadır.

KPSS YERLERİ SORGULAMA EKRANI (LİNK)