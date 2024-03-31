2024 KARACABEY YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Karacabey'de hangi parti, kim önde? Fatih Karabatı mı, Ali Özkan mı kazanıyor?

31 Mart 2024 Bursa Karacabey Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Bursa Karacabey'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa İYİ Pari'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Ali Özkan, İYİ Parti'den Fatih Karabatı yarıştı. Peki, Bursa Karacabey'de hangi parti, kim önde? Bursa Karacabey'de AK Parti mi, İYİ Parti mi kazanıyor?

BURSA KARACABEY YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bursa Karacabey'de Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Ali Özkan, İYİ Parti'den Fatih Karabatı ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BURSA KARACABEY HANGİ ADAY ÖNDE?

Bursa Karacabey Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'den Ali Özkan, İYİ Parti'den Fatih Karabatı kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

BURSA KARACABEY 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ