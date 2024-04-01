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2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

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Müslüman alemi için önemli gecelerden biri de hiç şüphesiz ki Kadir Gecesi. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesinin bu yıl hangi güne denk geldiği merak ediliyor. 2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu yıl Kadir Gecesi, 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk geliyor. Müslümanlar için bu mübarek gece, duaların kabul edildiği, bolca ibadet edilmesi gereken ve manevi atmosferin yükseldiği önemli bir zaman dilimidir.

2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NE?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilmiştir.

Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler, Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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