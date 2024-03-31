2024 İZNİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa İznik'te hangi parti, kim önde? Kağan Mehmet Usta mı, Ayhan Özer mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Bursa İznik Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Bursa İznik'te hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Kağan Mehmet Usta, CHP'den Ayhan Özer yarıştı. Peki, Bursa İznik'te hangi parti, kim önde? Bursa İznik'te AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

BURSA İZNİK YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bursa İznik'te Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Kağan Mehmet Usta, CHP'den Ayhan Özer ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BURSA İZNİK HANGİ ADAY ÖNDE?

Bursa Harmancık Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'den Kağan Mehmet Usta, CHP'den Ayhan Özer kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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