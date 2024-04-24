İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), dünyadaki kültür ve sanat üretiminin örneklerini, yeni girişimleri İstanbul'daki sanatseverlere sunmak, Türkiye'nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak ve İstanbul'u uluslararası kültür-sanat platformunun önemli merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla 1973 yılında kuruldu. Peki, 2024 İstanbul Film Festivali ne zaman başlayacak? İstanbul Film Festivali etkinlik takvimi!

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ NEDİR?

1973 yılından bu yana İstanbul'da kültür-sanatın gelişimini destekleyen çalışmalar yürütüyor. Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi'ni düzenleyen vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası'nda yer alan Salon İKSV'de konserlere ev sahipliği yapıyor ve İKSV Alt Kat'ta çocuklara ve gençlere yönelik yaratıcı etkinlikler sunuyor.

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ETKİNLİK TAKVİMİ