2024 GUY sınavı ne zaman? Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Ekranı!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY) Giriş Sınavı tarihleri ve başvuru bilgileri, genellikle resmi duyurular aracılığıyla açıklanır. Peki, GUY sınavı ne zaman? 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru ekranı!

GUY SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesini (www.osym.gov.tr) ziyaret ederek sınav takvimini kontrol edebilirsiniz. Bazı sınavlar ÖSYM tarafından düzenlenebilir ve bu durumda ÖSYM'nin duyuruları önemlidir.

GUY BAŞVURU EKRANI (LİNK)