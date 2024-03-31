2024 DÜZCE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Düzce'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Düzce Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Düzce'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Faruk Özlü, CHP'den Sedat Çelikel ve İYİ Parti'den Mehmet Keleş yarıştı. Peki, Düzce'de hangi parti, kim önde? Düzce'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

DÜZCE YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Düzce'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Faruk Özlü, CHP'den Sedat Çelikel ve İYİ Parti'den Mehmet Keleş ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE DÜZCE'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Düzce Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Faruk Özlü, CHP'nin adayı Sedat Çelikel ve İYİ Parti'nin adayı Mehmet Keleş kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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