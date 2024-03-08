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2024 Dünya Emekçi Kadınlar Günü Sözleri! Dünya Kadınlar Günü ne zaman?

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Dünya Kadınlar Günü ile ilgili en güzel en özel en sevilen sözler ve mesajlar haberimizde. 8 Mart kadınlar günü mesajları ile sevdiğiniz tüm kadınları mutlu etmek ve gönlünü almak mümkün.

İlk olarak 1857 yılında 120 kişinin ölümü ile sonuçlanan ABD'de tekstil fabrikası grevi sonrası kutlanmaya başlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili en sevilen, en popüler kadınlar günü mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 2024 Dünya Emekçi Kadınlar Günü Sözleri!

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanır.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

Dünya Kadınlar Günü Sözleri

"Bir kadına yapamayacağı her şeyi söylemek, ona ne yapabileceğini söylemektir." –İspanyol Atasözü

"İyi davranışlı kadın nadir olarak tarih yazar." -Eleanor Roosevelt

"Büyüleyici bir kadın kalabalığı takip etmez; kendisidir. " -Loretta Young

"Bir kadının sahip olabileceği en iyi koruma cesarettir." –Elizabeth Cady Stanton

"Kadının olduğu yerde sihir vardır." –Ntozake Shange

2022 Dünya Emekçi Kadınlar Günü Sözleri! Dünya Kadınlar Günü ne zaman?

"Bu hayata, onu yaşayacak kadar güçlü olduğun için verildi." -Bilinmeyen

"Kadınlar dünyadaki kullanılmayan en büyük yetenek rezervuarıdır." - Hillary Clinton

Bir şövalye aramıyordu. Bir kılıç arıyordu. " -Atticus

Her şeyden önce, hayatınızın kahramanı olun. Kurban değil. " -Nora Ephron

"Kızlar asla akıllı olmaktan korkmamalı." -Emma Watson

"Hayat zor sevgilim, ama sen de öylesin." –Stephanie Bennett-Henry

"Güçlü bir kadın, gözünde bir meydan okuma gibi görünüyor ve ona göz kırpıyor." -Gina Carey

"Başkalarının ne düşündüğünü sürekli önemsiyorsan hayatın senin değil." -Bilinmeyen

"Bir hayalin varsa, onu hedef yap." -Bilinmeyen

"Bazen ejderhayı öldüren ve prensi kurtaran prensestir." -Samuel Lowe

"Hayalleri olan küçük kızlar vizyon sahibi kadın olurlar." -Bilinmeyen.

"Tüm kurallara uyarsanız, tüm eğlenceyi kaçırırsınız." -Katherine Hepburn

"Yapacağına inandı ve yaptı." -Bilinmeyen

"Sustuğumuzda sesimizin önemini anlıyoruz." –Malala Yousafzai

"Bilginiz varsa, bırakın başkalarının mumlarını yakmasına izin verin." -Margaret Fuller

"Bazen kadın olmak cesaret ister." -Bilinmeyen

"Başarılı bir kadın, başkalarının ona fırlattığı tuğlalarla sağlam bir temel oluşturabilen kişidir." -Bilinmeyen

Bir şeyin söylenmesini istiyorsanız, bir adama sorun. Bir şeyin yapılmasını istiyorsanız, bir kadına sorun. " -Margaret Thatcher

"Sesi olan bir kadın, tanımı gereği güçlü bir kadındır. Ancak bu sesi bulmak için arama yapmak oldukça zor olabilir. " -Melinda Gates

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.

Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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