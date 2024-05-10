2024 DGS BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ! DGS başvuruları ne zaman, bugün mü? #9997

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti, adaylar arasında en çok merak edilen detaylardan biri olarak öne çıkıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilen sınav işlemlerinde, başvuru süreci için geri sayım başladı. Dikey geçiş şartlarına uygun adaylar, DGS sınav başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap arıyorlar. 2024 DGS BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ! DGS başvuruları ne zaman, bugün mü? İşte merak edilenler...

DGS BAŞVURU NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav başvuruları 10 Mayıs'ta başlıyor ve 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Başvurular, kılavuzda belirtilen yönergeler doğrultusunda yapılacak. Bu süreçte adaylar, DGS başvuru kılavuzundaki detaylara dikkat ederek başvurularını tamamlayabilecekler.

DGS NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran günü gerçekleştirilecek. Sınavın ardından alınan puanlarla birlikte adaylar, DGS tercihlerini belirleyecekler. Bu tercihlerle öğrenciler, önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlayacakları üniversiteler ve programlar arasından seçim yapabilecekler. Bu süreç, adayların akademik kariyerlerinde önemli bir adımı temsil ediyor.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Doğru, DGS başvuru ücreti, Dikey Geçiş Sınavı kılavuzuyla belirlenecek. Ancak, henüz 2024 sınav ücreti açıklanmış değil. Adaylar, sınav ücreti ve diğer detaylar için kılavuzun yayımlanmasını beklemek durumundalar. ÖSYM'nin resmi duyurularını takip ederek güncel bilgilere erişebilirler.

Adaylar, ÖSYM şifreleriyle aday işlemleri sistemine giriş yaparak sınava başvurularını gerçekleştirecekler. Başvuru sürecinde sınav ücretinin yatırılması da gerekecek ve bu işlem tamamlandığında başvuru işlemi sonuçlanacak. ÖSYM'nin belirttiği tarihler içerisinde başvurularını tamamlayan adaylar, sınav sürecine hazır olacaklar.