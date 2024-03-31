2024 ÇANKIRI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Çankırı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Çankırı Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Çankırı'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Hüseyin Filiz, CHP'den İlhan Tekin ve İYİ Parti'den Mehmet Ali Karamemiş yarıştı. Peki, Çankırı Da hangi parti, kim önde? Çankırı'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

ÇANKIRI YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Çankırı'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Hüseyin Filiz, CHP'den İlhan Tekin ve İYİ Parti'den Mehmet Ali Karamemiş ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ÇANKIRI'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Çankırı Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Hüseyin Filiz, CHP'nin adayı İlhan Tekin ve İYİ Parti'nin adayı Mehmet Ali Karamemiş kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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