2024 BURSA BÜYÜKORHAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Büyükorhan'da hangi parti, kim önde? Kamil Turhan mı, Ahmet Korkmaz mı kazanıyor?

31 Mart 2024 Bursa Büyükorhan Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi.Bursa Büyükorhan'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken Ak Parti'nin adayının mı yoksa YRP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan Ak Parti'den Kamil Turhan, Yeniden Refah Partisi'nden Ahmet Korkmaz yarıştı. Peki, Bursa Büyükorhan'da hangi parti, kim önde? Bursa Büyükorhan'da AK Parti mi YRP mi kazanıyor?

BURSA BÜYÜKORHAN YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bursa Büyükorhan'da Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Kamil Turhan, Yeniden Refah Partisi'nden Ahmet Korkmaz ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BURSA BÜYÜKORHAN'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Bursa Büyükorhan Belediye Başkanlığı yarışındaAK Parti'den Kamil Turhan, Yeniden Refah Partisi'nden Ahmet Korkmaz kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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