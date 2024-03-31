2024 BİTLİS YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bitlis'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Bitlis Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Bitlis'te hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Nesrullah Tanğlay, CHP'den Selim Soyugüzel ve İYİ Parti'den Neslihan Çeliktenyıldız yarıştı. Peki, Bitlis'de hangi parti, kim önde? Bitlis'te AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

BİTLİS YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bitlis'te Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Nesrullah Tanğlay, CHP'den Selim Soyugüzel ve İYİ Parti'den Neslihan Çeliktenyıldız ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BİTLİS'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Bitlis Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Nesrullah Tanğlay, CHP'nin adayı Selim Soyugüzel ve İYİ Parti'nin adayı Neslihan Çeliktenyıldız kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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