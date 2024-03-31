2024 BİNGÖL YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bingöl'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Bingöl Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Bingöl'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Erdal Arıkan, CHP'den Yücel Dara Gökel ve İYİ Parti'den Erkan Tümen yarıştı. Peki, Bingöl'de hangi parti, kim önde? Bingöl'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

BİNGÖL YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bingöl'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Erdal Arıkan, CHP'den Yücel Dara Gökel ve İYİ Parti'den Erkan Tümen ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BİNGÖL'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Bingöl Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan, CHP'nin adayı Yücel Dara Gökel ve İYİ Parti'nin adayı Erkan Tümen kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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