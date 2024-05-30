2024 Aşure ayı hangi ay? Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayının önemi nedir?

Aşure ayı, Hicri takvime göre Muharrem ayıdır. Muharrem ayının 10. günü ise Aşure Günü olarak bilinir. 2024 yılında Muharrem ayı 8 Temmuz 2024'te başlayacak ve Aşure Günü ise 17 Temmuz 2024 Çarşamba gününe denk gelecektir. Peki, 2024 Aşure ayı hangi ay? Aşure ayı ne zaman?

AŞURE AYI NE ZAMAN?

Aşure Günü, İslam tarihinde önemli olayların yaşandığı bir gün olarak kabul edilir ve bu günde aşure tatlısı yapılarak dağıtılır. Müslümanlar arasında kardeşlik ve paylaşma duygusunu pekiştiren bu gelenek, birçok kişi tarafından özenle yerine getirilir.

AŞURE AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Aşure ayı ( Muharrem ayı), İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir.

İslam Tarihindeki Olaylar

Kerbela Olayı: Aşure Günü, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilmesiyle anılır. Bu olay, özellikle Şii Müslümanlar için büyük bir yas günü olarak kabul edilir.

Peygamberler Tarihindeki Olaylar: İslam inancına göre, birçok önemli olayın Aşure Günü'nde gerçekleştiği söylenir. Örneğin, Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturması, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek Firavun'un zulmünden kurtulması gibi olaylar bu güne denk gelir.