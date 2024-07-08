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2024 AÖL sınav tarihi açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav belgesi sorgulama ekranı!

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AÖL 3. dönem sınav tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. Adaylar MEB tarafından AÖL sınav giriş belgesinin açıklanmasını bekliyorlar. AÖL 3. dönem kayıt yenileme 13 Mayıs'ta sona erdi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav belgesi sorgulama ekranı! Kayıt yenileyen adaylar 3. dönem sınavları için hazırlıklara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamaların ayrıntıları haberin devamında…

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre sınav tarihleri belli oldu. AÖL 3. dönem sınavı Temmuz ayında yapılacak. Diğer yandan e-sınavlara giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, sınav ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı? AÖL 3.dönem sınav belgesi yayınlandı mı?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Birinci oturum, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleşecek. İkinci oturum, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü 14.00'da gerçekleşecek. Üçüncü oturum ise 21 Temmuz 2024 Pazar günü 10.00' da.

2024 AÖL sınav tarihi açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav belgesi sorgulama ekranı!

AÖL 3. DÖNEM SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler; https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx sınav giriş belgelerini alabilir.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet sitelerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

2024 AÖL sınav tarihi açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav belgesi sorgulama ekranı!

E-SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI MI?

e-Sınav randevusunu 23 Mayıs- 3 Haziran 2024 tarihleri arasında alan adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı.

3. Dönem sınavları 9 veya altında ders seçen öğrencilerden e-sınav randevusu alan öğrenciler, e-Sınav giriş belgeleri 24 Haziran 2024 tarihinden sınav tarihine kadar alabilecek.

Öğrenci T.C. kimlik numarası ve şifre ilehttps://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sitesinden sınava giriş belgelerini alabilirler.

81 il ve KKTC'de belirlemem e-Sınav merkezlerinde 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında e-Sınav yapılacaktır. Sadece e-Sınav randevusu olanlar katılabilecek. e-Sınav randevusu alıp sınava girmeyen öğrencilere tekrar e-Sınav randevusu verilmeyecek.

2024 AÖL sınav tarihi açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav belgesi sorgulama ekranı!

e-Sınav randevusu alan öğrenciler 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde basılı evrakla yüz yüze yapılacak sınava katılamayacak.

9'dan fazla dersten sınava katılacak öğrenciler ile e-Sınav randevusu almayan öğrenciler 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde basılı evrakla yüz yüze yapılacak olan sınava katılacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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