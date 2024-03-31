2024 AMASYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Amasya'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Amasya Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Amasya'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Ahmet Kemal Dayıoğlu CHP'den Emre Dedeoğlu ve İYİ Parti'den Erhan Çiger yarıştı. Peki, Amasya'da hangi parti, kim önde? Amasya'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

AMASYA YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Amasya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Ahmet Kemal Dayıoğlu, CHP'den Emre Dedeoğlu ve İYİ Parti'den Erhan Çiger ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE AMASYA'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Amasya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Ahmet Kemal Dayıoğlu, CHP'nin adayı Emre Dedeoğlu ve İYİ Parti'nin adayıErhan Çiger kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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