Everton'da 17 yıllık koca bir devir sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, yaşayan efsanesiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Takımın 37 yaşındaki tecrübeli sağ beki ve kaptanı Seamus Coleman, tam 17 yıldır terlettiği Everton formasına sezon sonunda veda edeceğini açıkladı.

BİR DEVRİN SONU

2009 yılında İrlanda ekibi Sligo Rovers’tan sadece 60 bin Sterlin gibi sembolik bir bedelle transfer edilen Coleman, aradan geçen 17 yılda kulübün simge isimlerinden biri haline geldi. Modern futbolda eşine az rastlanır bir sadakat örneği sergileyen İrlandalı oyuncu, Everton formasıyla çıktığı yüzlerce maçta taraftarın sevgilisi oldu.

''HER GÜZEL HİKAYENİN BİR SONU VARDIR''

Veda kararıyla ilgili duygularını paylaşan kaptan Coleman, Everton'ın kendisi için bir kulüpten daha fazlası olduğunu belirtti. Sakatlıklarla boğuştuğu dönemlerde bile pes etmeyen ve liderlik karakteriyle takımı ayakta tutan 37 yaşındaki oyuncu, "Bu kapıdan içeri girdiğim ilk günü dün gibi hatırlıyorum. 17 yıl boyunca bu armayı taşımak benim için en büyük onurdu. Ancak her güzel hikayenin bir sonu vardır." dedi.

BİNLERCE TEŞEKKÜR MESAJI

Haberin duyulmasının ardından Everton taraftarları sosyal medyada Coleman için binlerce teşekkür mesajı paylaştı. Sezonun son iç saha maçında Goodison Park'ta Coleman için görkemli bir veda töreni düzenlenmesi bekleniyor.

EVERTON KARİYERİ

Everton'da toplamda 433 maça çıkan Coleman, 28 gol ve 29 asistlik performans sergiledi.