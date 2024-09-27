1978 yapımı "Neşeli Günler"adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Adile Naşit limon mu sirke mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 1978 yapımı "Neşeli Günler"adlı filmle ilgili hangisi doğrudur?, sorusu soruldu. Peki 1978 yapımı "Neşeli Günler"adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? sorusu cevabı ne?

1978 YAPIMI "NEŞELİ GÜNLER"ADLI FİLMLE İLGİLİ HANGİSİ DOĞRUDUR?

• A-) Adile Naşit, "Adile"yi canlandırır.

• B-) Münir Özkul "Kazım"ı canlandırır.

• C-) Adile Naşit, limonu savunur.

• D-) Münir Özkul sirkeyi savunur.

Cevap: B