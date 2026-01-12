18 yaş altı kızlara skandal tuzak! 'Ücretsiz eğlence' diye başlayıp fuhşa gidiyor

Ankara'da 15 Aralık günü tarihin en büyük fuhuş operasyonu yapıldı. 11 işletmeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kadınların tehdit, baskı ve komisyon sistemiyle fuhşa zorlandığı ortaya çıktı. Soruşturmada, 81 şüpheli gözaltına alındı, 60'ı tutuklandı. 64 mağdur kadın kurtarılırken, tüm işletmelerin faaliyetine son verildi. Mağdur 2 kadının itirafları işletmelerde genç kızlarında sistematik şekilde fuhşa zorlandıklarını ortaya çıkardı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı iddialara göre Ankara'da bazı gece kulüplerinde 18 yaş altı kız çocukları hedef alınıyor. Anlatımlarda, sürecin ücretsiz yeme-içme ve alkol imkânlarıyla başladığı, bu uygulamanın özellikle reşit olmayan kızlara yönelik olduğu ifade edildi.

"ÜCRETSİZ EĞLENCE" İLE SİSTEME DAHİL EDİLİYORLAR

İtirafçı genç kızların ifadelerine göre genç kızlara mekânlarda para ödemeden eğlenebilecekleri söyleniyor. Bir süre sonra ise "çalışma" teklifleri geliyor. İddialarda, genç kızların dans, garsonluk ve benzeri görevlerle çalıştırılmaya başlandığı, günlük 2 bin TL ücret ve bahşiş sistemiyle mekâna bağlandıkları belirtiliyor. İtiraflara göre; bu aşamadan sonra baskının arttığı ifade ediliyor.

5 BİN TL'YE FUHUŞ

Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Değerlendirme Birimi'nde alınan ifadelerde en dikkat çeken bölüm ise rapora şöyle yandı:

"B. adlı gece kulübünde ücretsiz yeme içme ve alkol kullanma imkanlarıyla süreç başlıyor. Bu imkanlar 18 yaş altı kızlara özel. Kızsanız ve buraya gider yer, içer, oynarsanız para alınmıyor. Sonra iş teklifi alıyoruz. 'Çok güzelsin, çalışmanı isteriz' deniyor. Dans, garsonluk, konsomatrislik, striptiz dansı, direk dansı gibi işlerde iş hayatımız başlıyor. Sigortamız olmuyor. Günlük 2000 TL alıyoruz. Akşam 8'den sabah 5'e kadar çalışıyoruz. Bahşişler bize kalıyor. İlerleyen süreçte fuhuş teklifi geliyor. Masasında oturduğumuz kişiler bizi beğenirse patronla iletişime geçiyor. Patron 'Bu adamla dışarı çık, birlikte ol, sana 5000 TL ödenecek' diyor. 2500 TL'yi mekanda alıyoruz. 2500 TL'yi iş bitimi. Paranın yarısı mekanda kalıyor. Bu işi yapmak zorundayız. Cinsel ilişki teklifini reddedersek işten atılıyoruz. Bu işin bir parçası."