18 Temmuz 2025 Cuma namazı saat kaçta? İL İL NAMAZ VAKİTLERİ! Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Büyük şehirlerde yaşayanlar, "İl il namaz vakitleri" listesini inceleyerek vakit geçmeden camilere gitmek istiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde Cuma namazı saatleri netlik kazandı. Peki, 18 Temmuz 2025 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma ibadetinin gereği olarak araştırılan bir diğer önemli konu ise "Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır?" sorusu oluyor. Bu haberimizde hem Cuma namazı saati, hem de namazın rekat sayısı ve kılınış şekli hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

18 TEMMUZ CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 13:15

ANKARA: 13:00

İZMİR: 13:23

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü gusül abdesti almak sünnettir. Abdest alındıktan sonra cuma namazı kılmak için camiye gidilmelidir. Evde tek başına kılınamaz. Sadece erkeklere farzdır.

Önce, Cuma namazının dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu kılınan namaz Öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Bu namazı cemaatte yer alan her Müslüman hutbeden önce tek başına olarak kılar ve sessizce Müezzin beklenir.

Sonra, cami içerisinde Müezzin tarafından sadece cami cemaatinin duyabileceği kadar yüksek bir sesle ikinci ezan okunur ve ardından imam minbere çıkarak hutbesini okunur. Hutbe okunduktan sonra, müezzin tarafında kamet getirilir ve cemaat imama uyarak Cuma namazının iki rekât farzı kılınır.

Daha sonra ise dört rekâttan oluşan Cuma namazının dört rekâtlık son sünneti kılınır. Bu son sünnetinde kılınış şekli yine Öğle namazının ilk sünneti gibidir.

Ardından, "Vaktine yetişip kılmadığım son Öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, aynen Öğle namazının farzının kılınışı gibi Zuhr-i Ahir namazı dediğimiz namaz kılınır.

Sonra da, iki rekât sünnet namazı kılınır. Bu namaza niyet ettim Öğle namazının 2 rekât son sünnetini kılmaya denir ve vaktin iki rekât son sünneti kılınır.

Namazlar kılındıktan sonra Müezzinin yönlendirmesi ile Ayetel-kürsi ve tesbih çekilir ve dualar edilir ve cemaat dağılır.