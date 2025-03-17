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18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, yarım gün mü?

18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, yarım gün mü?
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18 Mart 2025 tarihinde, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlanacak. Bu önemli günde, "18 Mart okullar tatil mi?" sorusu sıkça gündeme geliyor. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, resmi tatil kapsamında olmadığı için, 18 Mart'ta okullar genel olarak açık olacak.

Öğrenciler ve veliler, 18 Mart'ta okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 18 Mart'ta okullarda çeşitli anma programları düzenlenecek. Bu nedenle, "18 Mart okullar tatil mi?" sorusu dışında, okullarda hangi etkinliklerin yapılacağı da merak konusu oluyor. Peki, 18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, yarım gün mü?

18 MART OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Valiliği, 18 Mart'ta il genelinde okulların tatil olacağını duyurdu. Ancak, diğer illerde eğitim öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam edecek.

18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, yarım gün mü?

18 MART RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Resmi tatil takvimine göre, 18 Mart günü resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle, kamu kurumları, özel sektör ve okullar normal çalışma düzenine devam ediyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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